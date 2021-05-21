Hırsızlıktan 7 kişiye 5’er yıl 10 ay hapis!

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen karar duruşmasında hapishanede tanışıp dışarı çıkınca tasarlayarak hırsızlık yapan 7 sanığa toplam 41 yıl hapis cezası verildi.

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen karar duruşmasına müşteki Ruth ve tutuksuz yargılanan 8 kişi katılmazken avukatları hazır bulundu. İddianame okunduktan sonra gerekçeli karar verildi. Tutuksuz yargılanan Sanıklardan Şevket İ. beraat ederken diğer 7 sanıktan A.D., E.M.,K.A., M.K.,R.M., S.K., ve S.O., hakkında kamu davası açılmış ise de değişen suç vasfına göre eylemlerinin hırsızlık suçunu oluşturduğu ve sanıkların üzerine atılı suç işledikleri sabit görüldüğünden ayrı ayrı 5'er yıl 7 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



30 Kasım 2018 tarihinde Alanya'da Ruth adlı kişi bankadan 260 bin TL parayı çektikten sonra ikametine giderken 4 kişi tarafından soyuldu. Polisin sıkı takibi sonrası para dolu poşeti çalarak kaçan ve işbirliği içinde plan yapan 8 şüpheli A.D, E.M, K.A, M.K, R.M, S.K, S.O ve Ş.İ. yakalandılar. Yağma suçu işleyen 8 kişi çeşitli suçlardan cezaevinde tutuklu kalırken tanıştıkları tespit edildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadeleri alınan 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildiler.