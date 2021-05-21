İkinci kez acil iniş! O anlar böyle görüntülendi

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Çevredeki mahalle sakinleri ise dün akşam saatlerinde iniş yapan helikopterle ilgili basın mensuplarına röportaj verirken, helikopterin tekrar zorunlu inişi bir kez daha kameralara yansıdı. Görgü tanıklarından Yusuf Keçeci, "Evin kapısında çalışıyorduk iki tane helikopter havada önce dönüp durdu, sonra bir tanesi sahile doğru alçaldı ve kumların üzerine indi. Tıpkı şu anda olduğu gibi inişini yaptı" ifadelerini kullandı.