İstanbul’a dolu yağacak mı, Meteoroloji İstanbul dolu uyarısı yaptı mı? İstanbul’da dolu yağışı bekleniyor mu?

Hava sıcaklığının hızlı düşüşü sonucu meydana gelen ve dolu adı verilen hava olayı son yıllarda İstanbul ve çevre illerde vatandaşı tedirgin ediyor. Son günlerde hava sıcaklığının 10 derece birden azalması sebebiyle vatandaşlar İstanbul'a dolu yağacak mı, Meteoroloji İstanbul dolu uyarısı yaptı mı sorularına yanıt arıyor. Araçlarda ve evlerde maddi hasara sebep olan dolu yağışı halkı tedirgin ediyor. İşte, İstanbul'a dolu yağışı bekleniyor mu sorusuna ilişkin Meteoroloji'den son dakika açıklamaları.
İSTANBUL'A DOLU YAĞACAK MI?
Uzmanlar, bugün batı kesimlerden başlayarak İstanbul'da dolu yağışı beklendiğini bildirdi. İstanbul'a dolu yağışının bölgesel olacağı, Marmara Bölgesi'nin güneyi ve doğusunda da gerçekleşebileceği öngörülüyor.
İSTANBUL'DA DOLU NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji'nin son incelemelerine ve son açıklamalarına göre dolu yağışı bugün öğle saatlerinden sonra meydana gelebilir. Yoğun yağışlar sebebiyle su baskını ve taşkın riski de söz konusu. Bu nedenle Meteoroloji, vatandaşları bu ihtimallere karşı tedbirli olmaları yönünde uyarıyor. Özellikle Anadolu Yakası'nı vuran dolu olayları için pek çok vatandaş arabalarının üzerine battaniye ve kilim örterek önlem alıyor.
METEOROLOJİDEN DOLU VE FIRTINA UYARISI
Öte yandan, kuvvetli yağışların bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarıyor.