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Giriş Tarihi: 21.5.2021 12:42

İstanbul’a dolu yağacak mı, Meteoroloji İstanbul dolu uyarısı yaptı mı? İstanbul’da dolu yağışı bekleniyor mu?

Havaların bir anda soğuması üzerine İstanbul’da son yıllarda sıkça yaşanan dolu afeti yeniden gündeme geldi. İstanbul’da ve Marmara Bölgesi’nde pek çok vatandaş dolu ve fırtına ihtimaline karşı araçlarının üzerini kapattı. Aracının hasar görmemesi için önlem almak isteyen vatandaşlar, dolu mu yağacak, İstanbul’a dolu yağacak mı sorularıyla internette arama yapıyor. Meteoroloji İstanbul için dolu uyarısı yaptı mı, fırtına ve İstanbul’da dolu yağışı bekleniyor mu soruları da vatandaşların ilgilendiği konular arasında yer alıyor.

Hava sıcaklığının hızlı düşüşü sonucu meydana gelen ve dolu adı verilen hava olayı son yıllarda İstanbul ve çevre illerde vatandaşı tedirgin ediyor. Son günlerde hava sıcaklığının 10 derece birden azalması sebebiyle vatandaşlar İstanbul'a dolu yağacak mı, Meteoroloji İstanbul dolu uyarısı yaptı mı sorularına yanıt arıyor. Araçlarda ve evlerde maddi hasara sebep olan dolu yağışı halkı tedirgin ediyor. İşte, İstanbul'a dolu yağışı bekleniyor mu sorusuna ilişkin Meteoroloji'den son dakika açıklamaları. İSTANBUL'A DOLU YAĞACAK MI? Uzmanlar, bugün batı kesimlerden başlayarak İstanbul'da dolu yağışı beklendiğini bildirdi. İstanbul'a dolu yağışının bölgesel olacağı, Marmara Bölgesi'nin güneyi ve doğusunda da gerçekleşebileceği öngörülüyor.

İSTANBUL'DA DOLU NE ZAMAN YAĞACAK? Meteoroloji'nin son incelemelerine ve son açıklamalarına göre dolu yağışı bugün öğle saatlerinden sonra meydana gelebilir. Yoğun yağışlar sebebiyle su baskını ve taşkın riski de söz konusu. Bu nedenle Meteoroloji, vatandaşları bu ihtimallere karşı tedbirli olmaları yönünde uyarıyor. Özellikle Anadolu Yakası'nı vuran dolu olayları için pek çok vatandaş arabalarının üzerine battaniye ve kilim örterek önlem alıyor.