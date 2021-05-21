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Giriş Tarihi: 21.5.2021 09:45 Son Güncelleme: 21.5.2021 09:58

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor...

AA
İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor...

uyardı. 'nde kuvvetli sağanak bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde sağanağın , Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli olması öngörülüyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada; vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Dikkat, sağanak yağış geliyor... Marmara Bölgesi'nde sağanağın İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli olması öngörülüyor.

SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 4 İLA 8 DERECE AZALACAK

Bölgedeki sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında veya yer yer altında olması öngörülüyor.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, bölgenin batısında yer yer fırtına şeklinde, akşam saatlerinden sonra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede kuvvetli yağış ve rüzgar ihtimali nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor...
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