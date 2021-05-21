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Giriş Tarihi: 21.5.2021 13:59

'ta dehşet: Damadını sırtından bıçakladı

DHA
Kars'ta dehşet: Damadını sırtından bıçakladı

'ta, dehşet dolu anlar yaşandı. Ferhat B., tartıştığı damadı Orhan Tazegül'ü sırtından 4 bıçak darbesiyle yaraladı. Damadını evde bırakıp, kaçan Ferhat B., kıskıvrak yakalandı.

Ferhat B., bu sabah Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardım Konutları'ndaki evine gittiği damadı Orhan Tazegül ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ferhat B., yanında getirdiği bıçağı damadının sırtına 4 kez sapladı. Tazegül, kanlar içinde yere yığılırken, Ferhat B. de kaçtı. Komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ekibi, Tazegül'ü ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Orhan Tazegül'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ferhat B. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

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Kars'ta dehşet: Damadını sırtından bıçakladı
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