Kars'ta dehşet: Damadını sırtından bıçakladı

Ferhat B., bu sabah Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardım Konutları'ndaki evine gittiği damadı Orhan Tazegül ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ferhat B., yanında getirdiği bıçağı damadının sırtına 4 kez sapladı. Tazegül, kanlar içinde yere yığılırken, Ferhat B. de kaçtı. Komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ekibi, Tazegül'ü ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Orhan Tazegül'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ferhat B. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.