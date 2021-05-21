Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? KÇÖ ne zamana kadar uzatıldı? Kısa Çalışma Ödeneği son tarih!

Ülkemizde koronavirüs salgınının ekonomik zaralarına karşı alınan önlemler kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği hayata geçirildi. Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren bu ödenek, vatandaşın mağduriyetini büyük ölçüde giderdi. Meslek birliklerinin uygulamanın devamını talep etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KÇÖ'nün bir kez daha uzatıldığını bildirdi. Pek çok vatandaş, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek, KÇÖ ne zamana kadar uzatıldı sorularına yanıt arıyor. İşte Kısa Çalışma Ödeneği son tarih!
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON TARİH NE ZAMAN?
31 Mart'ta son bulan Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını da kapsayacak şekilde uzatılmıştı. Uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği'nin son tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlendi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
Pek çok iş kolundan vatandaşın mağduriyetini gideren bu uygulama, virüs nedeniyle çalışma saatlerinde kısıtlamaya giden veya işi durduran işyerlerine katkı sağladı. Mart ayında alınan kararla uygulama Haziran ayının sonuna uzatıldı. Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İÇİN NASIL ALINIR?
Kısa çalışma ödeneği için Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle işveren e-Devlet üzerinden başvuru yapılır. Başvuruyu çalışan adına işverenler yapmaktadır. İşçiler KÇÖ talebinde bulunamaz. İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri, yeni başvuru olarak değerlendirilir. Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) süreci hızlandırmak için fayda sağlayacaktır.