Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? KÇÖ ne zamana kadar uzatıldı? Kısa Çalışma Ödeneği son tarih!

Ülkemizde koronavirüs salgınının ekonomik zaralarına karşı alınan önlemler kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği hayata geçirildi. Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren bu ödenek, vatandaşın mağduriyetini büyük ölçüde giderdi. Meslek birliklerinin uygulamanın devamını talep etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KÇÖ'nün bir kez daha uzatıldığını bildirdi. Pek çok vatandaş, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek, KÇÖ ne zamana kadar uzatıldı sorularına yanıt arıyor. İşte Kısa Çalışma Ödeneği son tarih!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON TARİH NE ZAMAN?

31 Mart'ta son bulan Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını da kapsayacak şekilde uzatılmıştı. Uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği'nin son tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlendi.