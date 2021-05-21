Kocaeli'ndeki zorba hakkında flaş gelişme! Doktor ve hemşireye saldırmıştı

Çocuğuna damar yolunun doktor tarafından açılmasını talep eden Muhammet Ç., doktorun damar açma işlemi yapmadığını söyleyen Özcanlı'ya yumrukla saldırdı. Aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Özcanlı yaralanırken, olayı gören tıp merkezi çalışanları ise Muhammet Ç.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Saldırgan tavırlarını sürdüren Muhammet Ç. ise araya girmek isteyen Dr. Yılmaz Aydın'a saldırdı. Tıp merkezi çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Muhammet Ç., gözaltına alındı. Aldığı yumruk darbesiyle yaralanan hemşire Özcanlı ise şahıs hakkında şikayetçi olarak, yapılan tedavisinin ardından, aldığı iş göremez raporu ile evinde istirahate gönderildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Muhammet Ç.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.