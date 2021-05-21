'Laf atma' tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Antalya'da akşam vakti kadın arkadaşıyla ormanlık alana gezmeye giden Hakan Ökten, tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı suç aleti silahla birlikte kaçtı. Polisi alarma geçiren olay 21.00 sularında Kepez ilçesi Kepezaltı Mahallesi, Hayvanat Bahçesi girişinde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olan Hakan Ökten ile kadın arkadaşı Havva B., ile birlikte ormanlık alana geldi.

ARKA ARKAYA ATEŞ ETTİ

Kadın arkadaşı ile birlikte ormanda gezinti yapan Hakan Ökten'e bu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından laf atması üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi üzerindeki tabancayı çıkardı. Bu sırada Havva B. "Ne olur yapma " diye çığlık attı. Saldırgan Hakan Ökten'in göğsüne 2 el ateş etti. Sırt kısmı ile göğüs altından yaralanan Ökten kanlar içinde yere yığıldı.

SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE KAÇTI

Saldırgan suç aleti silahı ile birlikte olay yerinden kaçtı. Paniğe kapılan ve ne yapacağını bilmeyen Havva B. arkadaşını araca bindirip ormanlık alandan çıkmaya çalıştı. Bu sırada 3232 sokak üzerinde yoldan geçen bir otomobile çarpmamak için ani fren yapan Havva B., araçtakilerden yardım istedi. Hafif ticari araçtan kendini dışarı atan Hakan Ökten'e ilk müdahaleyi otomobildekiler ve Antalya Ulaşım A.Ş Antray depolama merkezindeki görevliler yaptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Ökten'i kanlar içinde vurulduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri durumu ağır olan Hakan Ökten'i yakındaki özel hastaneye götürdü. Ökten, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KIYAFETİ BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri hafif ticari araç üzerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri, hafif ticari aracı ormanlık alandan çıkartan Havva B.'yi ifadesini aldıktan sonra polis merkezine götürdü. Adli Tıp Kurumu yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Hakan Ökten'nin cenazesi Konya'nnı Doğanhisar ilçesine götürüldü..

'KADIN KAÇMAYA ÇALIŞIYORDU'

Olayı görerek yardım eden Halil Mert, "Arkadaşlarla yürüyüşe çıktık. Kadın bize yardım eder misiniz diye işaret etti. Biz yardım ederken kaçmaya çalıştı. Adam da yere inip yatmıştı. Bize 'vuruldu' dedi. Silah sesi duymadık. Arabanın olduğu yere geldik. 2 kurşun yarası vardı" dedi.