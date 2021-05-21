Maskeli Şebnem ismi parkta yaşayacak

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Cikcilli Mahallesi Saray Beleni Caddesi üzerinde bulunan yeşil alana Şebnem Köseoğlu anısına park yapımını tamamladı.2018 yılında başladığı lösemi hastalığı ile savaşına 2020 yılında yenik düşen ve mücadelesiyle tüm Türkiye tarafından "Maskeli Şebnem" olarak tanınan Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Görevlisi Şebnem Köseoğlu'nun ismi, okulunun önünde oluşturulan parkta yaşayacak.





YÜCEL: "MÜCADELESİ HER ZAMAN ÖRNEK OLACAK"



Maskeli Şebnem'e tedavisi boyunca da sürekli destek olanAlanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; "Yaşama sevgisiyle herkesin gönlünde taht kuran Şebnem Köseoğlu için öğretim görevlisi olduğu AHEP Üniversitesi yanında bulunan yeşil alana, kendisi için çok önemli olan üniversite ve öğrencilerin sakince vakit geçirebilecekleri parkın yapımını tamamlayarak hizmete açtık. Lösemi hastalığı nedeniyle genç yaşta kaybettiğimiz sevgili Şebnem'in adını bu parkta yaşatacağız" dedi.





Lösemi hastalığıyla yaptığı savaşla herkese örnek olan Maskeli Şebnem, kendisi adına sosyal medyada kök hücre bağışı için kampanya başlatılırken, tüm Türkiye'nin bu kampanyaya destekvermesinisağlayarak önemli bir sosyal sorumluluk hareketinin de başlatıcısı olmuştu.