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Giriş Tarihi: 21.5.2021 12:28 Son Güncelleme: 21.5.2021 12:44

uyarmıştı: 'da başladı! 'nda hava karardı

DHA
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da yağmur başladı! İstanbul Boğazı'nda hava karardı

'da, beklenen yağış etkisini göstermeye başladı. 'nın üstünün kararmasının ardından Eminönü'nde başlayan  yağmurdan kaçmaya çalışanlar kameraya yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve 6 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yer yer dolu da görüleceği belirtildi. İstanbul 'da, beklenen yağış öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Önce İstanbul Boğazı'nın üstü karardı ardından yağmur etkili oldu.

Boğaz'ın üstü karardı, yağmura hazırlıksız yakalananlar kaçtı | Video

Eminönü'nde yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Kaçışanlar otobüs durakları ve üstü kapalı yerlere sığındı.



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Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da yağmur başladı! İstanbul Boğazı'nda hava karardı
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