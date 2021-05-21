Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da yağmur başladı! İstanbul Boğazı'nda hava karardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve 6 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yer yer dolu da görüleceği belirtildi. İstanbul 'da, beklenen yağış öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı.
Önce İstanbul Boğazı'nın üstü karardı ardından yağmur etkili oldu.
Boğaz'ın üstü karardı, yağmura hazırlıksız yakalananlar kaçtı | Video
Eminönü'nde yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Kaçışanlar otobüs durakları ve üstü kapalı yerlere sığındı.
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