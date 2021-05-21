Meteoroloji Uzmanı tarih verdi! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Dolu ve hortum geliyor...

"BU BÖLGELERDE HORTUM OLUŞMA İHTİMALİ VAR!"

"Özellikle Cumartesi günü öğleden sonra gece saatlerinde hortum oluşma ihtimali var." diyen Dr. Deniz Demirhan, açıklamalarına şöyle devam etti; "Cumartesi gece itibariyle Çanakkale ve Balıkesir'i de içine alacak şekilde Trakya, Marmara ve Kuzey Ege de kuvvetli yağış devam edebilir. Rüzgar hızı 40-60 km/sa arasında olabilir. Karadeniz'de Şile Kefken arasında ve Marmara'nın Güneydoğu sahillerinde hortum oluşma ihtimali çok yüksek. Dolu çok ani ve bölgesel gelişen bir durum. Şu anda da yukarı seviyedeki soğuk hava, alçak basınç sistemi dolu oluşumu için uygun bir ortamın olduğunu gösteriyor. Pazar akşam ve Pazartesi sabaha karşı Şile'den Zonguldak Ereğlisi'ne kadar olan alanda ve Kastamonu, Çorum, Çankırı civarında kuvvetli yağış bekliyoruz. Pazartesi öğleden sonra Sinop, Giresun, Sivas, Tokat, Kayseri, Malatya arası kuvvetli yağış bekleniyor."