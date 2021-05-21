Okulun duvarından 50 kilogram bal çıktı

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi'ndeki özel bir okulun dış cephesini arılar bastı. Okul yönetimi, öğrencilerin durumdan olumsuz etkilenebileceğini düşünerek profesyonel arıcılardan yardım istedi. İncelemelerde bulunan arıcılar, arıların okul duvarı içerisinde oğul verdiğini ve bal yaptığını tespit etti. Peteği kaldırmak isteyen arıcılar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla arıcıları, bal peteğinin olduğu duvara ulaştırdı. Çekiçle duvarı kıran arıcılar, kraliçe arı ve yavru arıları muhafaza altına aldıktan sonra, içerinden 50 kilo bal çıkardı. Ballar okul yönetimine teslim edildi.