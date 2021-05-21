Piknik ve mangal yapmak yasak mı, sahillerde yapılabilir mi? Piknik yerleri açık mı? Piknik alanlarında mangal serbest mi, yasak mı?

Yaz aylarında piknik ve mesire alanlarını dolduran vatandaşlar, bu yıl tam kapanma sürecinden çıkmanın ve havaların ısınmasının da etkisiyle soluğu yine buralarda aldı. Ancak vatandaşın kafasında piknik ve mangal yapmak yasak mı, sahillerde yapılabilir mi gibi soru işaretleri yer alıyor. Güzel havaların tadını çıkarmak isteyen pek çok vatandaş, piknik yerleri açık mı, piknik alanlarında mangal serbest mi, yasak mı gibi sorulara da yanıt arıyor.

PİKNİK VE MANGAL YASAK MI?

Kademeli normalleşme kararlarında piknik ve mangal konusunda bir karar yer almıyor. Bu sebeple daha önceki genelgede yer alan mangal ve piknik kararları 1 Haziran'a kadar geçerli kabul edilecek. Buna göre, 1 Haziran'a kadar sahil, plaj ve ormanlık alanlarda piknik yapmak yasak. Piknik alanlarında mangal yakılması da yasak.