Polis faili meçhul cinayeti çözdü

Hatay'da 2017 yılında işlenen cinayeti polis 4 yıl sonra yakalayarak cinayeti çözdü. İşlediği cinayetin ardından iz bırakmadan kayıplara karışan M.Ş. yapılan titiz çalışmanın ardından kıskıvrak yakalandı.

İskenderun'da 2017 yılında faili meçhul bir cinayet işlendi. Olayda N.Ş. isimli şahıs kişi yada kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü. N.Ş.'nin katil zanlısı cinayeti işledikten sonra iz bırakmadan kayıplara karıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri katılin peşini bırakmadı. Cinayetin aydınlatılması için çalışan polis, 4 yıl boyunca katilin izini sürdü ve yapılan çalışmaların ardından N.Ş.'yi eşi M.Ş.'nin öldürdüğünü tespit etti.

Gözaltına alınan M.Ş. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlediği cinayeti itiraf etti. Emniyette işlemleri tamamlanan M.Ş. sevk edildiği İskenderun Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis böylece 4 yıllık faali meçhul bir cinayeti çözmüş oldu.