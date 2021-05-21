Rus Tatiana, İslam'ı seçip ‘Meryem’ adını aldı



Tatiana Nasledova'nın kendi öz iradesi ve şahitler huzurunda 'Meryem' ismini alarak Müslüman olduğunu söyleyen Müftü Eviş ise, "Kendisi uzun yıllar İslam dinini araştırmış ve Müslümanlığı seçmiştir. Bizler Cenab-ı Allah'ın Kuran-ı Kerim'de de buyurduğu gibi yalnız Allah'a kulluk eder ve bir olan Allah'a iman ederiz. O yüzden Cenab-ı Allah, kardeşimizin ihtidasını inşallah kabul eder. Rabbim kardeşimizi bundan sonra hidayetten ayırmasın. Allah kalbimizi doğru yola ilettikten sonra tekrar eğriltmesin inşallah. Rabbim sapkınların yollarından bizleri muhafaza eylesin. Allah kardeşimizin inşallah ihtidasını mübarek eylesin" dedi.