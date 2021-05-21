Sahil Rüzgarı’nda 28 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 32 kişi gözaltına alındı. Sanıkların ev, araba ve işyerlerinde yapılan aramalarda cephaneliği aratmayacak silahlar ele geçirildi. Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde 8 ili kapsayan operasyonun Antalya ayağında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saat 04.00'de belirlenen adreslere şok baskın düzenledi. 4 ayrı suç örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonunda toplamda haklarında gözaltı kararı bulunan 32 kişiden 28'i yakalanarak gözaltına alındı.

POLİSİ BİLE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Gözaltına alınan sanıkların ev, işyerleri ve araçlarında yapılan aramalarda

- 23 Adet Tabanca ve Bu Tabancalara Ait Şarjör

- 11 Adet Kurusıkı Tabir Edilen Tabanca

- Çok Sayıda Şarjör

- 3 Adet Av Tüfeği

- 29 Adet Av Fişeği

- Silah İmalatında Kullanılan Torna Makinesi

- Çok Sayıda Silah Parçaları

- Farklı Çaplarda Çok Sayıda Fişek

- 20 Adet Çeşitli Kurumlara Ait Sahte Mühür/Kaşe

- Çok Sayıda Senet

- Çok Sayıda Tapu Senedi

- Sahte Olduğu Değerlendirilen Sarı Renk Polis Basın Kartı

- Polis Emeklileri Dernek Kartına el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan Örgüt Liderleri dahil 28 şüpheli şahsın KOM Şube Müdürlüğümüzdeki işlemleri devam edildiği öğrenildi.