Sakarya'da koca dehşeti: Eşinin elbiseleriyle evi yaktı!

Korkunç olay, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi 5060 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. isimli şahıs, tartıştığı eşinin elbiselerini evde yakmaya başladı. Bu esnada çatıya sıçrayan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.