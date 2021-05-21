Şevval ayı ne zaman bitiyor? Şevval ayı 2021 başlangıç ve bitiş tarihleri!

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Müslümanları ibadetlerini gerçekleştirdiği Ramazan ayından sonraki kameri ay olan Şevval'in ne zaman başlayacağı ve biteceği merak ediliyor. 13 Mayıs'ta başlayan Şevval ayının sona ereceği ayın Haziran olduğu biliniyor. Tarih yaklaşırken şevval ayı ile ilgili detaylar şöyle

ŞEVVAL NE DEMEK, ŞEVVAL AYI NEDİR?

Şevval, sözlükte "yukarı kalkmak, yükselmek; kaldırmak" anlamlarındaki şevl kökünden türemiş kamerî yılın ramazandan sonra ve zilkadeden önce gelen onuncu ayının adıdır. Bu ayın İslâm'dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde dâbir, Arab-ı âribe döneminde vâğıl (vağl) diye adlandırıldığı nakledilmektedir. Şevval adı Arab-ı müsta'ribe devrinde kullanılmaya başlanmış ve İslâmiyet'ten sonra da kullanımı devam etmiştir. Şevval kelimesinin onuncu aya ad olması değişik şekillerde açıklanmıştır. Hicri takvimin 10'uncu ayı Şevval ayıdır.

ŞEVVAL AYI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ!

Şevval Ayı Ramazan Ayının bitimiyle birlikte 13 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak ve 10 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek bir hicri aydır. Şevval aynı zamanda hac aylarının ilkidir. Ramazan Bayramı sevincinin tamamlanmasının ardından Şevval Ayında da bazı eftal ibadetler vardır. Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan şevval ayının ilk gününde oruç tutmak haramdır.

İslâm tarihinde şevval ayında meydana gelen bazı olaylar şunlardır: Benî Kaynuka' Gazvesi (2/624), Uhud Gazvesi (3/625), Huneyn Gazvesi (8/630), Tâif Gazvesi (8/630), bir rivayete göre Hz. Peygamber'in oğlu İbrâhim'in vefatı (10/632). Osmanlı Devleti'nde memurların tayinleri (tevcîhat) Tanzimat'tan önce şevval ayında yapıldığı için bu tayinler "şevval tevcîhatı" diye isimlendirilirdi. "Mükerrem" sıfatıyla da anılan şevval Osmanlı belgelerinde "?" kısaltmasıyla gösterilmiştir.