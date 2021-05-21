Şevval ayı ne zaman bitiyor? Şevval ayı 2021 başlangıç ve bitiş tarihleri!

Şevval ayı ne zaman bitiyor? İslam dünyası tarafından mübarek görülen aylardan şevval ayı 13 Mayıs'ta başladı. Dini ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar oruç tutmak için şevval ayı ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. Ramazandan sonra ve zilkadeden önce gelen onuncu ayının adı olan şevval ayının sona ereceği tarih belli oldu. Buna göre; Şevval ayı ne zaman bitiyor? İşte, Şevval ayının sona ereceği tarih
Müslümanları ibadetlerini gerçekleştirdiği Ramazan ayından sonraki kameri ay olan Şevval'in ne zaman başlayacağı ve biteceği merak ediliyor. 13 Mayıs'ta başlayan Şevval ayının sona ereceği ayın Haziran olduğu biliniyor. Tarih yaklaşırken şevval ayı ile ilgili detaylar şöyle
Şevval, sözlükte "yukarı kalkmak, yükselmek; kaldırmak" anlamlarındaki şevl kökünden türemiş kamerî yılın ramazandan sonra ve zilkadeden önce gelen onuncu ayının adıdır. Bu ayın İslâm'dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde dâbir, Arab-ı âribe döneminde vâğıl (vağl) diye adlandırıldığı nakledilmektedir. Şevval adı Arab-ı müsta'ribe devrinde kullanılmaya başlanmış ve İslâmiyet'ten sonra da kullanımı devam etmiştir. Şevval kelimesinin onuncu aya ad olması değişik şekillerde açıklanmıştır. Hicri takvimin 10'uncu ayı Şevval ayıdır.
Şevval Ayı Ramazan Ayının bitimiyle birlikte 13 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak ve 10 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek bir hicri aydır. Şevval aynı zamanda hac aylarının ilkidir. Ramazan Bayramı sevincinin tamamlanmasının ardından Şevval Ayında da bazı eftal ibadetler vardır. Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan şevval ayının ilk gününde oruç tutmak haramdır.
İslâm tarihinde şevval ayında meydana gelen bazı olaylar şunlardır: Benî Kaynuka' Gazvesi (2/624), Uhud Gazvesi (3/625), Huneyn Gazvesi (8/630), Tâif Gazvesi (8/630), bir rivayete göre Hz. Peygamber'in oğlu İbrâhim'in vefatı (10/632). Osmanlı Devleti'nde memurların tayinleri (tevcîhat) Tanzimat'tan önce şevval ayında yapıldığı için bu tayinler "şevval tevcîhatı" diye isimlendirilirdi. "Mükerrem" sıfatıyla da anılan şevval Osmanlı belgelerinde "?" kısaltmasıyla gösterilmiştir.
2021 yılında Şevval Ayı 11 Haziran'da sona erecek.