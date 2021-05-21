Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon ve e devlet ile seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 21.5.2021 08:57 Son Güncelleme: 21.5.2021 08:57

nasıl alınır? Telefon ve e devlet ile nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon ve e devlet ile seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Sosyal hayatta kademeli normalleşme süreci devam ederken alma işlemleri merak ediliyor. 17 Mayıs’tan 1 Haziran tarihine sürecek olan sokağa çıkma yasağında şehirler arası seyahat yasağı bulunuyor. Kısıtlama gün ve saatleri içinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar e devlet ve telefon üzerinden seyahat yani yol izni belgesi nasıl alacaklarını sorguluyor. Seyahat İzin Belgesi Vefa Sosyal destek hattından ya da üzerinden alınabilirken E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor. Peki ? Telefon ve e devlet ile nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması ile seyahat izin belgesi başvurusu milyonların gündemine geliyor. Son olarak yayınlanan genelge kapsamında Şehirler arası seyahat yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile seyahat izin belgesi almak için gerekli olan şartlar açıklanırken başvuru işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağı da duyuruldu. Buna göre; Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon ve e devlet ile seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşların gündeminde seyahat izin belgesi başvurusu yer alıyor. Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma yasağının olmadığı saatler seyahat edilebiliyor. ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilen seyahat izin belgesi detayları ise şöyle;

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA İŞLEMLERİ

Seyahat izin belgesi sorgulamaları haftanın her günü devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Seyahat izin belgesi olmayanlara uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında bilet kesilmeyecek.

SEHAYAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, KİMLER ALABİLİR, ŞARTLARI NELERDİR?

Şehirler arası seyahat yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Seyahat izin belgesi, ALO 199 üzerinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEYAHAT YASAĞININ İSTİSNALARI NELERDİR?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

ZORUNLU HAL SAYILACAK DURUMLAR;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

ARKADAŞINA GÖNDER
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon ve e devlet ile seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA