Sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma ekranı: Hafta sonu e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır?

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet Çalışma izin belgesi almak için e-Devlet ekranı üzerinden giriş sağlamak gerekiyor. Bunun için bir e-Devlet şifrenizin olması elbette zorunlu! e-Devlet şifreniz yoksa İnternet Bankacılığı ile giriş adımlarını da takip ederek e-Devlet'e giriş sağlayabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra başvuru ekranı üzerinden çalışma izin belgesi kapsamında sizden istenen bilgiler ve adımları takip ederek Çalışma izin belgesi alınabiliyor.

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