AVM'LER HAFTA İÇİ 10.00-20.00 SAATLERİNDE AÇIK OLACAK

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği anlatılan genelgede, Alışveriş merkezlerinin (AVM) hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.

PAZARYERLERİ HAFTA İÇİ AÇIK

Pazaryerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları ise kurulmayacağı bildirilen genelgede, online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere veya adrese servis şeklinde çalışabileceği, çay ocaklarının masa, sandalye veya taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceği belirtildi.

KAMUDA MESAİ 10-16 ARASI

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanacağının kaydedildiği genelgede, uzaktan veya dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasına devam edileceği kaydedildi.

OKULLAR İÇİN MEB AÇIKLAMA YAPACAK

Kreşler ve anaokulları, 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak kademeli normalleşme döneminde faaliyetlerine devam edebileceği belirtilen genelgede, diğer okul ve sınıf seviyeleri için MEB'in açıklamasına uygun hareket edileceği aktarıldı. Genelgede, STK, sendika, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklere dair kısıtlamanın 1 Haziran'a kadar uzatılacağı da belirtildi.

DÜĞÜN, NİŞAN VE KINA 1 HAZİRAN'A KADAR YAPILAMAYACAK

Nikah ve düğünler ile ilgili olarak, evlendirme işlemlerinin yapılacağı belirtilen genelgede, halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edileceği kaydedildi.Genelgede, huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma veya bakım merkezlerinde uygulanan ziyaretçi kısıtlamasının 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı vurgulandı.

KONAKLAMA TESİSLERİ

Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri,yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerlerinin aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebileceği aktarılan genelgede, konaklama tesislerinden yapılan ve ödemesi gerçekleştirilmiş rezervasyonu bulunan kişilerin şehirlerarası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacağı belirtildi.

TOPLU TAŞIMADA YÜZDE 50 SINIRI

Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları için uygulanan yüzde 50 kapasite sınırlamasına devam edileceği bildirilen genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler veya çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyeceği kaydedildi.

BERBERLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ ŞU ŞEKİLDE:

Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.