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Giriş Tarihi: 21.5.2021 15:15 Son Güncelleme: 21.5.2021 16:04

: Fırtına 'ı esir aldı! Korkunç bilanço: 20 tekne battı

İHA
Son dakika haberi: Fırtına Ayvalık'ı esir aldı! Korkunç bilanço: 20 tekne battı

Son dakika haberleri... 'in ilçesinde şiddetli fırtına hem denizde hem de karada hayatı felç etti. Onlarca tekne fırtına sebebiyle batarken, ağaçlar ve bazı evlerin çatıları uçtu. Fırtına esnasında batmak üzere olan bir tekneden denize düşen kişi an be an kameralara yansıdı. Sağanak ve fırtına sahildeki balıkçı, gezi ve dalış teknelerine de zarar verdi. Ayvalık ve Altınova sahillerinde ilk belirlemelere göre 20 tekne battı. Sahil bandında kaldırım taşları fırtına nedeniyle söküldü. İşte felaketin korkunç bilançocusu...

Son dakika haberleri... Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in tatil yerlerinden olan Ayvalık'ı kuvvetli fırtına vurdu. Çamlık ve Armutçuk Mevkileri'nde yaz sezonunda turistleri gezdiren gezi teknelerinden onlarcası fırtınanın etkisi ile battı.

İlçe merkezinde de ağaçların araçların üzerine devrildiği görüldü.

Ayvalık'ta rüzgarın şiddeti 50 kilometreyi aşarken, milyonlarca liralık gezi tekneleri kullanılamaz hale geldi.

1 Haziran'da sezonu açmaya hazırlanan gezi teknecileri büyük şok yaşadı.

SON DAKİKA: Balıkesir Ayvalık'ta fırtına ve yağış! Ayvalık'ta ilk görüntüler...

Batmak üzere olan bir tekneden denize düşen kişinin görüntüsü saniye saniye kameraya yansıdı.

Ayvalık'ta şiddetli fırtına | Video

İlçe merkezinde ağaçlar, reklam panoları ve çöp kutuları rüzgardan uçtu.

Ayvalık’ta fırtına dehşeti. Dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize böyle düştü | Video

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Son dakika haberi: Fırtına Ayvalık'ı esir aldı! Korkunç bilanço: 20 tekne battı
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