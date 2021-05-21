Son dakika haberi: Fırtına Ayvalık'ı esir aldı! Korkunç bilanço: 20 tekne battı

Son dakika haberleri... Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in tatil yerlerinden olan Ayvalık'ı kuvvetli fırtına vurdu. Çamlık ve Armutçuk Mevkileri'nde yaz sezonunda turistleri gezdiren gezi teknelerinden onlarcası fırtınanın etkisi ile battı.