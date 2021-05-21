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Giriş Tarihi: 21.5.2021 13:39 Son Güncelleme: 21.5.2021 13:54

: 'da korkunç kaza! Anne ve kızı öldü

DHA
Son dakika haberi: Konya'da korkunç kaza! Anne ve kızı öldü

Son dakika haberleri... 'nın Beyşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki Gülten Okay (36) ile annesi Şenay Yıldırım (57) öldü, eşi, babası ve bir yakını yaralandı. Gülten Okay'ın, ailesiyle muayene için Konya'daki hastaneye gitmek için yola çıktığı belirtildi.

Son dakika haberi: Seydişehir'de oturan Gazi Ortaokulu fen bilgisi öğretmeni Taner Okay (36), ailesiyle birlikte, rahatsız olan eşi Gülten Okay'ı Konya'daki bir hastaneye götürmek için yola çıktı.

Taner Okay yönetimindeki otomobil, saat 07.30 sıralarında Beyşehir- Konya karayolunun 1'inci kilometresine geldiğinde kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla attı.

Kazada, Gülten Okay ve annesi Şenay Yıldırım yaşamını yitirdi.


Yaralanan sürücü Taner Okay ile kayınpederi Erol Yıldırım (61) ve akrabası Levent Çevik (58), çağırılan ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Erol Yıldırım, buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Hayatını kaybeden Gülten Onay'ın 50 günlük Tevfik Ege ve 6 yaşında Eda adında 2 çocuğu olduğu bildirildi.

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Son dakika haberi: Konya'da korkunç kaza! Anne ve kızı öldü
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