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Giriş Tarihi: 22.5.2021 02:17 Son Güncelleme: 22.5.2021 02:17

SON DAKİKA HABERİ! ’nde korkutan deprem! ve çevre illerde de hissedildi!

SON DAKİKA HABERİ! Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla ve çevre illerde de hissedildi!

ve hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre , - açıklarında 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Datça yarımadasına oldukça yakın bir bölgede meydana gelen deprem başta Muğla olmak üzere, merkez üssüne yakın çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi Datça açıklarında saat 01.23'de 4.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 8.13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - EGE'DE 4.1 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Son dakika Ege Denizi depremine ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ


Son Dakika Haberleri - Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla ve çevre illerde de hissedildi! | Video

DEPREMİN KONUMU

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SON DAKİKA HABERİ! Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla ve çevre illerde de hissedildi!
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