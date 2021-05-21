Son dakika: Meteoroloji'den 6 il için 'toz taşınımı' uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Suriye kaynaklı toz taşınımının bu gece saatlerinde ve yarın Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.