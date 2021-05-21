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Giriş Tarihi: 21.5.2021 22:22

: 'den 6 il için '' uyarısı

İHA
Son dakika: Meteoroloji'den 6 il için 'toz taşınımı' uyarısı

haberleri: 15. Bölge Müdürlüğü, bu gece saatlerinde ve yarın Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımının etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için 'toz taşınımı' uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Suriye kaynaklı toz taşınımının bu gece saatlerinde ve yarın Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ulaşımında ve aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Meteoroloji'den 6 il için 'toz taşınımı' uyarısı
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