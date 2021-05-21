SON DAKİKA | TikTok şovu adliyede bitti! İzmir’de silahlı çeteye operasyon!

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise ise 882 gram metamfetamin, 404 gram kubar esrar, 137 gram bonzai, 2 adet hassas terazi, 1 adet 9mm'lik tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak ve 168 adet tabanca fişeği ele geçirildi.