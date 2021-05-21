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Giriş Tarihi: 21.5.2021

açıklarında ele geçen 1.5 ton esrarın zanlıları tutuklandı

Suriye açıklarında ele geçen 1.5 ton esrarın zanlıları tutuklandı
TÜRK güvenlik güçlerinin uluslararası sularda Suriye açıklarında düzenlediği 'Onur Operasyonu'nda ele geçirilen 1.5 ton esrarla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. 17 Mayıs sabahı Sahil Güvenlik, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Dairesi Başkanlığı, Havacılık İHA ve Özel Harekât birimlerince, Suriye açıklarında uluslararası sularda Türkiye'ye uyuşturucu getiren balıkçı teknesine operasyon düzenlendi. 'Onur' adı verilen operasyonda Suriye uyruklu 4 kişi ile Türkiye'de sevkiyatla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı. Mersin İl Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu A.M.S.S., Z.M.I., Y.M.N.İ. ve M.A. ile Türk vatandaşları A.K. ve S.K. tutuklandı. İHA
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Suriye açıklarında ele geçen 1.5 ton esrarın zanlıları tutuklandı
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