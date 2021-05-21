Suriye’de tutuklanan işadamı 10 yıl sonra özgür

Adıyaman'da ısıtma sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Vakkas Orhan, ticaret için 2011'de Suriye'ye gitti. Suriye'de çıkan iç savaşın ardından Orhan, tutuklandı ve Halep'teki bir cezaevine konuldu. Bir süre tek kişilik hücrede de kalan Orhan, yaklaşık 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Hatay'da, 18 Mayıs'ta Türk yetkililere teslim edilen Orhan, önceki gün Ankara'da yaşayan ailesiyle buluştu. Orhan, "Hürriyetime, yakınlarıma, çocuklarıma kavuşmanın sevinci içerisindeyim. Cezaeevinde kötü şartlarda tutuldum ve aç bırakıldım. Fiziki ve manevi baskılar gördüm, ama hiç ümitsizliğe kapılmadım" dedi. Ayşe Orhan ise eşine sağ salim kavuştuğu için çok sevinçli olduğunu belirterek "10 yıllık hasret sona erdi. Allah, ona bunu yapanların da yanına koymasın" diye konuştu. AA