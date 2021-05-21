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Giriş Tarihi: 21.5.2021 22:05

'den gelen toz fırtınası 'yı esir aldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suriye'den gelen toz fırtınası Şanlıurfa'yı esir aldı

'den gelen toz bulutu ve fırtına 'nın ve ilçelerinde etkili oldu. Toz bulutu Ceylanpınar ve Şanlıurfa şehir merkezini adeta esir aldı.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu rüzgarın da etkisiyle Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Ceylanpınar ve Akçakale'de hayatı olumsuz etkiledi. Dakikalar ilerledikçe etkisini artıran toz bulutu ilçelerde görüş mesafesini düşürdü.

Gün adeta akşama döndü. Sürücüler trafikte farlarını açarak ilerlemek zorunda kaldı. İlçe sakinleri kapı ve pencerelerini kapatarak toz bulutundan korunmaya çalışsa da dışarıda olanlar durumdan olumsuz etkilendi. Sınır ilçeleri ve Şanlıurfa merkezde toz fırtınasından dolayı trafolar patladı.

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Suriye'den gelen toz fırtınası Şanlıurfa'yı esir aldı
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