Taksici değil provokatör

BURSA Mustafakemalpaşa'da, Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Leblebici'nin kendisini dövdüğünü ileri süren taksici Engin Duru'nun tam bir provokatör ve suç makinesi olduğu anlaşıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Leblebici, sosyal medyadan sürekli tahrik edici ve rahatsızlık veren paylaşımlar yapan Engin Duru'yu makamına davet etti. Belediyeye alkol alarak giden Engin Duru, görüşme sırasında Leblebici'ye ağza alınmayacak hakaretler etti, sonra da görevlilere saldırdı. Alkolün de etkisiyle defalarca yere düşen ve sakinleştirilmeye çalışılan taksici arbede sırasında başını masaya çarparak hafif yara aldı.Fuhşa aracılık etmek ve bir çok suçtan 30'a yakın sabıka kaydı bulunan taksici Engin Duru'ya, İYİ Parti Bursa teşkilatları kol kanat gerdi. İP Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, konuyu basına taşıyarak, suç makinesi taksiciyi mağdur, belediyeyi ve çalışanlarını da mafya olarak nitelendirdi.