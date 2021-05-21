Ünlü modacı Pınar Bent’ten gelin adaylarına destek paketi

Pandemi sürecindeki yasaklar, düğün organizasyonlarını da etkiledi. Sıcak günlerde yasakların esnetileceği beklentisiyle birçok kişi düğününü 2021 yazına erteledi. Ve o günler yaklaşırken düğün telaşı başladı. Ünlü gelinlik tasarımcısı Pınar Bent, bu süreçte evlilik planları yapanlara destek olabilmek amacıyla özel bir kampanya hazırladığını açıkladı.

SAÇ, MAKYAJ VE FOTOĞRAF ÇEKİMİ DAHİL

Daha önce de benzer bir kampanya düzenlediğini ve büyük ilgi gördüğünü belirten Pınar Bent, "Yoğun istek üzerine yeni bir pandemi destek paketi oluşturduk. Hazırladığımız kampanyaya gelinliğin yanı sıra gelin saçı, gelin makyajı ve dış çekim albüm setini de dahil ettik. Randevu takvimimizi de açtık. En özel günlerini Pınar Bent Haute Coture markasıyla taçlandırmak isteyenler kazançlı çıkacak" dedi.