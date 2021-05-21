Üsküdar sahilinde kafe alev alev yandı

Olay, 05.00 sıralarında Üsküdar Harem sahilinde meydana geldi. Sahilde bulunan yaklaşık 100 metre karelik bir kafede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören kafenin güvenlik görevlisinin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler kafenin büyük bir kısmını sardı.Polis ekipleri çevrede önlem alırken Üsküdar, Kadıköy ve Beykoz'dan bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri kafede uzun süre soğutma işlemi yaptı. Yangın nedeniyle kafede büyük hasar meydana geldi.Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.