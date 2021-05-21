Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Üsküdar sahilinde kafe alev alev yandı
Giriş Tarihi: 22.5.2021 06:13

sahilinde kafe alev alev yandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Üsküdar sahilinde kafe alev alev yandı

Harem sahilinde bulunan tek katlı bir kafe henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, 05.00 sıralarında Üsküdar Harem sahilinde meydana geldi. Sahilde bulunan yaklaşık 100 metre karelik bir kafede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören kafenin güvenlik görevlisinin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler kafenin büyük bir kısmını sardı.



ALEV ALEV YANDI
Polis ekipleri çevrede önlem alırken Üsküdar, Kadıköy ve Beykoz'dan bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri kafede uzun süre soğutma işlemi yaptı. Yangın nedeniyle kafede büyük hasar meydana geldi.
Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Üsküdar sahilinde kafe alev alev yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA