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Giriş Tarihi: 21.5.2021 15:13

Yağmur Zincirlikuyu’da yolları su göletine döndürdü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yağmur Zincirlikuyu’da yolları su göletine döndürdü

’da aniden bastıran sağnak yağış nedeniyle Zincirlikuyu  Büyükdere Caddesi adeta göle döndü. Yolun göle dönmesi nedeniyle araçlar ve yayalar yolda ilerlemekte zorluk çektiler.

İstanbul'da sağnak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağnak yağmurun etkili olması nedeniyle Zincirlukuyu Büyükdere caddesi nde su göletlerinin oluşmasına neden oldu. Su birikintisinin nedeninin ızgaraların tıkalı olmasından kaynaklandığı anlaşıldı. İBB ekipleri göle dönen yoldaki suya müdahale ederek ızgaraları kaldırıp suyun tahliyesini yapmaya çalıştı. Yolda meydana gelen su birikintisi nedeniyle Beşiktaş'tan Zincirlikuyu istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Vatandaşlar su birikintisi nedeniyle kaldırımda yürümekte zorluk çektiler.

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Yağmur Zincirlikuyu’da yolları su göletine döndürdü
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