Yağmur Zincirlikuyu’da yolları su göletine döndürdü

İstanbul'da sağnak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağnak yağmurun etkili olması nedeniyle Zincirlukuyu Büyükdere caddesi nde su göletlerinin oluşmasına neden oldu. Su birikintisinin nedeninin ızgaraların tıkalı olmasından kaynaklandığı anlaşıldı. İBB ekipleri göle dönen yoldaki suya müdahale ederek ızgaraları kaldırıp suyun tahliyesini yapmaya çalıştı. Yolda meydana gelen su birikintisi nedeniyle Beşiktaş'tan Zincirlikuyu istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Vatandaşlar su birikintisi nedeniyle kaldırımda yürümekte zorluk çektiler.