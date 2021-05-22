Milyonlarca vatandaş 1 Haziran sonrası sürecin nasıl olacağını merak ediyor. Bilindiği üzere; 17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme süreci yaşanıyor. Bu kapsamda, kısıtlamaların ne zaman biteceği, tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağı gibi, kafelerin ve okulların son durumu gibi pek çok detay sorgulanıyor. Konu ile ilgili; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önemli açıklamalarda bulundu ve 1 Haziran sonrası sürece dair bilgiler verdi. Buna göre; 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Kademeli normalleşmenin ardından yeni normalleşme takvimi belli oldu mu? İşte normalleşme takviminden son bilgiler!