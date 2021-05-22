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Giriş Tarihi: 22.5.2021 16:25

19 yıl hapisle aranan hükümlü ’da yakalandı

ABBAS ÇAKAR
19 yıl hapisle aranan hükümlü Çayırova’da yakalandı

İşlemiş olduğu kasten öldürme suçundan, hakkında kesinleşmiş olan 19 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan O.Y. (30)  Polisi tarafından Çayıorva İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Daha önceden işlemiş olduğu kasten öldürme suçundan, bir süre tutuklu yargılandıktan sonra serbest bırakılan ve tutuksuz olarak yargılaması devam eden O.Y(30), mahkeme tarafından 19 yıl 6 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezası bir üst mahkeme tarafından onanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan hükümlü, Kocaeli Emniyenin yapmış olduğu çalışmalasr sonucu adresinin tepsi edilmesi üzerine Çayırova İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen O.Y tutuklanarak cezaevine kondu.

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19 yıl hapisle aranan hükümlü Çayırova’da yakalandı
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