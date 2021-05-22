19 yıl hapisle aranan hükümlü Çayırova’da yakalandı

Daha önceden işlemiş olduğu kasten öldürme suçundan, bir süre tutuklu yargılandıktan sonra serbest bırakılan ve tutuksuz olarak yargılaması devam eden O.Y(30), mahkeme tarafından 19 yıl 6 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezası bir üst mahkeme tarafından onanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan hükümlü, Kocaeli Emniyenin yapmış olduğu çalışmalasr sonucu adresinin tepsi edilmesi üzerine Çayırova İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen O.Y tutuklanarak cezaevine kondu.