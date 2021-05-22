2021 yaş çay alım fiyatları ne kadar? Yaş çay alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar;

Yaş çay alım fiyatı 2021, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından çay üreticileri için müjdeleri sıraladı. 2021 yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu sorusuna açıklık getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, alım fiyatının destekleme ile yükseltildiğini belirtti. Peki, 2021 yaş çay alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, bu yılın yaş çay alım fiyatı...

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI BELLİ OLDU!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 2021 yaş çay alım fiyatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şu sözleri kullandı:

Yaş çay alım fiyatı 3,27 destekleme ile 3,40 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl için yaş çay alımı kilo başına 3,80 liraya destekleme ile 4 liraya yükseltilmiştir. Çiftçilerimizden tek isteğimiz bir karış toprağı boş bırakmadan ekmeleri, biçmeleri, üretmeleridir. Yeni hasat döneminin ülkemize, milletimize ve özellikle çiftçilerimize hayırlı bereketli olmasını diliyorum.

Sıkıntı yaşayanlar olmamış mıdır? Muhakkak olmuştur. Dünyadaki ve bölgemizdeki örnekleriyle mukayese edildiğinde Türkiye'nin hem vatandaşlarına hem iş dünyasına ciddi ve etkin destekleri sağlayan ülke olduğu hakikattir. Bunu biz söylemiyoruz, uluslararası kuruluşlar ifade ediyor. Tüm gayretlerimize rağmen gönlü buruk kalan vatandaşlarımız varsa onlardan helallik istemek inancımız ve kültürümüzün gereğidir.