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Giriş Tarihi: 22.5.2021 20:08

40 yaşındaki eski kulüp başkanı koronavirüse yenik düştü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
40 yaşındaki eski kulüp başkanı koronavirüse yenik düştü

'un pilot takımı ’da bir dönem kulüp başkanlığı ve Konyaspor taraftar sorumluluğu görevlerinde bulunan 40 yaşındaki koronavirüs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine hastaneye başvuran Ramazan Özbek'in PCR testi pozitif çıktı. Bunun üzerine özel bir hastanede tedavi altına alınan evli ve 2 çocuk babası Özbek, yaklaşık 20 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti.



KULÜPLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Konyaspor ve Karatay Termal 1922 Konyaspor kulüplerinden yapılan yazılı açıklamada "1922 Konyaspor'umuzun bir dönem başkanlığını yapan, Konyaspor'umuzun neferlerinden Ramazan Özbek'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri kullandı. Öte yandan binlerce taraftarda yaptıkları yorumlarda üzüntülerini dile getirdi.

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40 yaşındaki eski kulüp başkanı koronavirüse yenik düştü
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