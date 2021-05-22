40 yaşındaki eski kulüp başkanı koronavirüse yenik düştü

Koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine hastaneye başvuran Ramazan Özbek'in PCR testi pozitif çıktı. Bunun üzerine özel bir hastanede tedavi altına alınan evli ve 2 çocuk babası Özbek, yaklaşık 20 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti.





KULÜPLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Konyaspor ve Karatay Termal 1922 Konyaspor kulüplerinden yapılan yazılı açıklamada "1922 Konyaspor'umuzun bir dönem başkanlığını yapan, Konyaspor'umuzun neferlerinden Ramazan Özbek'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri kullandı. Öte yandan binlerce taraftarda yaptıkları yorumlarda üzüntülerini dile getirdi.