Acı haber: 37 yıl önce ölen babasıyla aynı kaderi yaşadı

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu Eşme Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yatsı namazını camide kılmak için evinden çıkan Halil İbrahim Doğru (73), D100 Karayolu'nun karşısına geçmek isterken, Ankara istikametinde seyir halinde olan H.D. idaresindeki 20 NB 623 plakalı tırın çarpması neticesinde yaşamını yitirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Doğru'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Doğru'nun cenazesi otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





BABASIYLA AYNI KADERİ YAŞADI



Tır sürücüsü H.D. olay jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Halil İbrahim Doğru'nun cenazesi bugün kılınan cenaze namazının ardından Eşme Mezarlığında toprağa verildi. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Halil İbrahim Doğru'nun babası Hüseyin Doğru'nun da37 yıl önce aynı yolda bir aracın çarpması neticesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Kaza anı ise saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hail İbrahim Doğru'nun yolun kenarına geldikten sonra bir süre beklediği görülüyor. Daha sonra kırmızı ışığın yanması sonrasında karşıya geçmek için kaldırımdan yola inen Doğru'ya hızla gelen tır çarpıyor.