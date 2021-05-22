Alanya'da çıkan yangında yılanlar yuvalarından kaçtı

Antalya'nın Alanya İlçesi Büyükhasbahçe Mahallesi, Bektaş Caddesi'nde bulunan Alanya Huzurevi'nin yanında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay yerine giden polis ekipleri trafiği durdururken, yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğünün müdahale etti.

Helikopterin de müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken ateşin kokusunu alan yılanlar yuvalarından çıkarak çevreye kaçtılar. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak bölgede soğutma çalışması başlattı.