Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da çıkan yangında yılanlar yuvalarından kaçtı
Giriş Tarihi: 22.5.2021 20:33

'da çıkan yangında yılanlar yuvalarından kaçtı

MEHMET AL
Alanya'da çıkan yangında yılanlar yuvalarından kaçtı

Huzurevi civarında yangın çıktı. Yangına Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri. ile helikopter müdahale etti.yangında yılanlar yuvalarından kaçtı.

Antalya'nın Alanya İlçesi Büyükhasbahçe Mahallesi, Bektaş Caddesi'nde bulunan Alanya Huzurevi'nin yanında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay yerine giden polis ekipleri trafiği durdururken, yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğünün müdahale etti.

Helikopterin de müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken ateşin kokusunu alan yılanlar yuvalarından çıkarak çevreye kaçtılar. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak bölgede soğutma çalışması başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya'da çıkan yangında yılanlar yuvalarından kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA