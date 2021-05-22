Antalya’da dehşete düşüren ölüm

Antalya'da evinde yalnız yaşayan 61 yaşındaki Selçuk Teker, çıkan yangında ölü bulundu.

İtfaiye yardımıyla kapıyı kırarak içeri giren polis, yanan adamın boğazında kablo olduğunu ve yakınında parfümle çakmak tespit etti. Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Zambak Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Evden çıkan dumanı gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla birlikte yangın yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Evdeki yangın diğer odalara sıçramadan söndürülürken, yangının çıktığı yerde Teker'in cansız bedeniyle karşılaştı.

BOĞAZINDA KABLO SARILMIŞ HALDE BULUNDU

Yapılan incelemede Selçuk Teker'in boğazında kablo dolanmış vaziyette olduğu ve cesedinin yakınında parfümle çakmak olduğu tespit edildi. Polis ilk belirlemelere göre intihar olabileceğini kaydetti. Teker'in cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

.