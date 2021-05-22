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Haberler Yaşam Haberleri Aşı randevusu nasıl alınır? E devlet ve MHRS ile koronavirüs aşı randevusu alma ekranı
Giriş Tarihi: 22.5.2021 11:32

? E devlet ve ile koronavirüs

Aşı randevusu nasıl alınır? E devlet ve MHRS ile koronavirüs aşı randevusu alma ekranı

Sosyal hayatta kademeli normalleşme devam ederken de milyonların gündemine geliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Sinovac ve Biontech - Pfizer aşı seçenekleriyle, hak sahibi olanlara aşılama faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Risk grubundaki vatandaşlara öncelik tanınırken e devlet, ve üzerinden randevular alınıyor. Aşı randevusu almak isteyenler ise detayları merak ediyor. Bu kapsamda, ? E devlet ve MHRS ile koronavirüs

Aşı randevusu nasıl alınır, Koronavirüs aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır sorularının yanıtları merak ediliyor. İlk olarak risk grubundaki vatandaşlar aşılanırken sıra öğretmenler, basın çalışanları gibi meslek gruplarına geldi. Risk gruplarına göre belirlenen corona virüs aşı randevu programında sırası gelen vatandaşlar, e-nabız MHRS sistemine e-Devlet aracılığıyla giriş yaparak ya da ALO 182'yi arayarak aşı randevusu oluşturuyor. Peki Aşı randevusu nasıl alınır, kimler alabilir? E devlet ve MHRS ile koronavirüs aşı randevusu alma ekranı ile ilgili detaylar…

KORONA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

KORONA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

E-NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E DEVLET İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMLERİ

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.

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Aşı randevusu nasıl alınır? E devlet ve MHRS ile koronavirüs aşı randevusu alma ekranı
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