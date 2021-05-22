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Giriş Tarihi: 22.5.2021 11:59 Son Güncelleme: 22.5.2021 12:00

Baba kız 10 gün arayla korona virüse yenik düştü

İHA
Baba kız 10 gün arayla korona virüse yenik düştü

’ın ilçesinde 10 gün arayla baba ve kızı korona virüs yüzünden hayatını kaybetti. Eskiçine Mahallesi’nde ikamet eden Fatma Akçay bir süre önce rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Fatma Akçay'ın korona virüse yakalandığının anlaşılması üzerine tedavisine başlandı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Akçay durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. Genç kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"BABASI DA KORONA VİRÜSE YENİK DÜŞMÜŞTÜ"

Korona virüs yüzünden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatma Akçay'ın babası Kazım Güler de 12 Mayıs tarihinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Baba ve kızın hayatlarını kaybetmesi Çine'de büyük üzüntü oluştururken, Akçay'ın cenazesinin bugün öğleden sonra Yolboyu Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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Baba kız 10 gün arayla korona virüse yenik düştü
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