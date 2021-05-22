Banyodaki sevimli misafirler

Hakkâri Yüksekova'da, 2 katlı binanın ikinci katında yaşayan 6 kişilik Işık ailesinin evinin banyosuna, 15 gün önce bir çift kumru girdi. Kumrular, lavabonun hemen yanında bulunan, çeşitli malzemelerin bırakıldığı 3 katlı metal rafın boş bölümüne dışarıdan taşıdıkları dal parçaları ve otlarla yuva yaptı. Dişi kumru, yuvada kuluçkaya yattı. Hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşayan aile, bu süre içinde kumruları rahatsız etmemek için çaba gösterdi. Yuvada 2 yumurtanın olduğunu anlatan 10 yaşındaki Evin Işık ise, "Yumurtadan çıkacak yavruları da merakla bekliyoruz" dedi.