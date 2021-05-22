Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Banyodaki sevimli misafirler
Giriş Tarihi: 22.5.2021

Banyodaki sevimli misafirler

DHA
Banyodaki sevimli misafirler
Hakkâri Yüksekova'da, 2 katlı binanın ikinci katında yaşayan 6 kişilik Işık ailesinin evinin banyosuna, 15 gün önce bir çift kumru girdi. Kumrular, lavabonun hemen yanında bulunan, çeşitli malzemelerin bırakıldığı 3 katlı metal rafın boş bölümüne dışarıdan taşıdıkları dal parçaları ve otlarla yuva yaptı. Dişi kumru, yuvada kuluçkaya yattı. Hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşayan aile, bu süre içinde kumruları rahatsız etmemek için çaba gösterdi. Yuvada 2 yumurtanın olduğunu anlatan 10 yaşındaki Evin Işık ise, "Yumurtadan çıkacak yavruları da merakla bekliyoruz" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Banyodaki sevimli misafirler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA