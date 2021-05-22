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Giriş Tarihi: 22.5.2021 09:22

Bugün berber ve ? çalışıyor mu? Normalleşmede

Bugün berber ve kuaförler açık mı? Hafta sonu berber ve kuaförler çalışıyor mu? Normalleşmede berber ve kuaför çalışma saatleri

Tam kapanmanın ardından vaka sayılarındaki gözle görülüş azalışla birlikte kademeli normalleşme sürecine girdik. Bununla birlikte bazı iş yerleri açılırken bazılarının açılışı ise 1 Haziran’a ertelendi. Kuaför ve berberler de açılan iş yerlerinden oldu. Bu sebeple bu sabah vatandaşlar; çalışıyor mu, bugün berberler ve gibi sorulara cevap arıyor. İşte normalleşmede

Kuaföre gitmek isteyen vatandaşlar, bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kuaför ve berberlerin çalışma durumunu, bugün berberler ve kuaförler açık mı sorusuyla araştırıyor. Herkesin belli aralıklarla ziyaret ettiği kuaför ve berber dükkanları, tam kapanma süresince kapalıydı ve kademeli normalleşme sürecinde açıldı. Bu duruma istinaden hafta sonu berber ve kuaförler çalışıyor mu sorusu yanıt arıyor. Normalleşmede berber ve kuaför çalışma saatleri haberimizde.

NORMALLEŞMEDE BERBER VE KUAFÖR ÇALIŞMA SAATLERİ

Kuaförlerin ve berberlerin çalışma saatleri kademeli normalleşme süreci için düzenlendi. Kuaförler ve berberler 1 Haziran'a kadar hafta içi 07:00-20:00 saatleri arasında hizmet verecek.

HAFTA SONU BERBER VE KUAFÖRLER ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kademeli normalleşme genelgesi kapsamında pek çok iş yeri ve esnaf belli şartlar dahilinde faaliyete açılırken bazılarının açılışı ise 1 Haziran'a ertelendi. Kuaför ve berberler açıldı ancak yalnızca hafta içi hizmet verebiliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı dolayısıyla berber ve kuaförler faaliyet göstermiyor.

KUAFÖRLERDE NE GİBİ ÖNLEMLER ALINIYOR?

Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm esnaf ve işletmeler gibi kuaförlerde de bir dizi önlem alınıd. Bu önlemler kapsamında kuaför ve berber dükkanlarında yoğunluk oluşmaması adına randevulu çalışma sistemine geçildi. Vatandaşların gitmeden önce mutlaka randevu alması, randevuya erken gelmemesi ve geç kalma durumunda haber vermesi gerekiyor. Ayrıca dükkan içerisinde hem müşterilerin hem de çalışanların maske takması, sosyal mesafeye özen gösterilmesi gerekiyor. Bununla birlikte kapalı ortamdaki kişi sayısının sınırı aşmaması da belirtilen kurallar arasında.

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Bugün berber ve kuaförler açık mı? Hafta sonu berber ve kuaförler çalışıyor mu? Normalleşmede berber ve kuaför çalışma saatleri
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