Bugün berber ve kuaförler açık mı? Hafta sonu berber ve kuaförler çalışıyor mu? Normalleşmede berber ve kuaför çalışma saatleri

Kuaföre gitmek isteyen vatandaşlar, bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kuaför ve berberlerin çalışma durumunu, bugün berberler ve kuaförler açık mı sorusuyla araştırıyor. Herkesin belli aralıklarla ziyaret ettiği kuaför ve berber dükkanları, tam kapanma süresince kapalıydı ve kademeli normalleşme sürecinde açıldı. Bu duruma istinaden hafta sonu berber ve kuaförler çalışıyor mu sorusu yanıt arıyor. Normalleşmede berber ve kuaför çalışma saatleri haberimizde.

NORMALLEŞMEDE BERBER VE KUAFÖR ÇALIŞMA SAATLERİ

Kuaförlerin ve berberlerin çalışma saatleri kademeli normalleşme süreci için düzenlendi. Kuaförler ve berberler 1 Haziran'a kadar hafta içi 07:00-20:00 saatleri arasında hizmet verecek.