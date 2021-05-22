Bugün fırınlar ve pastaneler açık mı? Hafta sonu pastaneler çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında fırınlar ve pastaneler açık olur mu?

İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın bitişiyle birlikte 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme sürecine geçileceğini bildiren bir genelge yayınladı. Genelge kapsamında fırın ve pastanelerin çalışma saatleri de açıklandı. İçişleri genelgesine göre hafta sonu pastaneler çalışıyor mu diye araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla bugün fırınlar ve pastaneler açık mı diye merak ediliyor. İşte sokağa çıkma yasağında fırınlar ve pastaneler açık olur mu sorusunun cevabı.
HAFTA SONU PASTANELER AÇIK MI?
Pek çok vatandaş, ekmek, kahvaltılık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere hafta sonu fırın ve pastaneler çalışıyor mu diye araştırıyor. Temel ihtiyaç kapsamına giren fırın ve pastaneler hafta içi ve hafta sonu vatandaşlara hizmet veriyor. Ancak vatandaşlar araç kullanmadan en yakındaki fırın ve pastanelere gidebiliyor.
FIRIN VE PASTANE ÇALIŞMA SAATLERİ
Kademeli normalleşme sürecinde Cuma akşamı 21:00 ile Pazartesi sabahı 05:00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu süre zarfında market, bakkal, manav, kasap, tatlıcı, kuruyemişçi ve pastane gibi iş yerleri 10:00-17:00 saatleri arası faaliyette olacak.
BUGÜN PASTANELER AÇIK MI?
Pastaneler ve kafeler bu süreçte yalnızca gel-al ve paket servis şeklinde hizmet verecek. 1 Haziran'a kadar yeme-içme yerlerinde masa ve sandalyeler kullanılmayacak. 1 Haziran'dan sonra pastane ve kafelerin nasıl hizmet vereceği bu hafta yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak.