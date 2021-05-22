Bugün fırınlar ve pastaneler açık mı? Hafta sonu pastaneler çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında fırınlar ve pastaneler açık olur mu?

İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın bitişiyle birlikte 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme sürecine geçileceğini bildiren bir genelge yayınladı. Genelge kapsamında fırın ve pastanelerin çalışma saatleri de açıklandı. İçişleri genelgesine göre hafta sonu pastaneler çalışıyor mu diye araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla bugün fırınlar ve pastaneler açık mı diye merak ediliyor. İşte sokağa çıkma yasağında fırınlar ve pastaneler açık olur mu sorusunun cevabı.

HAFTA SONU PASTANELER AÇIK MI?

Pek çok vatandaş, ekmek, kahvaltılık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere hafta sonu fırın ve pastaneler çalışıyor mu diye araştırıyor. Temel ihtiyaç kapsamına giren fırın ve pastaneler hafta içi ve hafta sonu vatandaşlara hizmet veriyor. Ancak vatandaşlar araç kullanmadan en yakındaki fırın ve pastanelere gidebiliyor.