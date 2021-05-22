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Giriş Tarihi: 23.5.2021 00:26 Son Güncelleme: 23.5.2021 00:27

Çakarlı araç içinde video paylaşmıştı ceza kesildi!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çakarlı araç içinde video paylaşmıştı ceza kesildi!

Ünlü futbolcu ’ün eşi ’ün de içinde bulunduğu ‘çakar’ ve ‘sirenli’ araç sürücüsüne ve sahibine polis ekipleri tarafından 4 bin 17 TL cezai işlem uygulandı.

Milli futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük İstanbul trafiğinde yasak olmasına rağmen çakar ve siren tertibatlı araç ile gezintiye çıkmış ve bu anları kayda alarak ilk önce sosyal medyada paylaşmış sonra ise gelen tepkiler üzerine videoyu kaldırmıştı.

Çakarlı araç içinde video paylaşmıştı ceza kesildi! | Video

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Yaşanan olayın ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilere araca yönelik çalışma başlattı. Görüntülerin incelenmesinin ardından bahse konu araç Gaziosmanpaşa TEM Güney Yol üzerinde çakar ve siren tertibatı kullanarak emniyet şeridinde seyrettiği sırada polis ekipleri tarafından durduruldu.

Araçla ilgili çalışma yapan ekipler sürücü G.K. ve araç sahibi N.B.'ye çakar/siren tertibatı ile araç kullanmak ve emniyet şeridi ihlali suçlarından toplamda 4 bin 17 TL cezai işlem uyguladı.

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Çakarlı araç içinde video paylaşmıştı ceza kesildi!
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