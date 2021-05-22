Dijital sağlık cüzdanıyla seyahatler kolaylaşacak

Pandemininolumsuz etkilerine karşı havacılık sektörü yeni tedbirler almaya devam ediyor. Türk Hava Yolları (THY), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) "Travel Pass" uygulamasıyla bir pilot çalışma gerçekleştirerek, yolcuların sağlık dokümanlarıyla seyahat bilgilerinin entegrasyonunu sağlayacak. THY yolcuları uygulama üzerinde dijital pasaportlarını oluşturarak, test ve aşı sertifikalarını temin edebilecekler. Böylece seyahat edecekleri rota için uçuşa kabul doğrulamasını rahatça yapabilecek, seyahatlerini kolaylaştırmak için test veya aşı sertifikalarını havayolları ve ilgili ülke otoriteleriyle paylaşabilecekler.