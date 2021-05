DSÖ’den Türkiye’ye ‘vaka’ övgüsü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), açıkladığı yeni grafik kapsamında Türkiye'yi koronavirüs ile ilgili vaka ve can kaybı trendinde "azalan" listesine aldı. 14 gün içinde vaka sayısının yüzde 61.6 azaldığı açıklanan grafikte Türkiye, 61 ülke ve bölgenin yer aldığı listede 6'ncı sırada yer alırken Malta dışındaki bütün AB üyesi ülkeleri geride bıraktı. Avrupa kıtasında seyahat kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılırken kıtadaki birçok ülkede vaka ve can kaybı sayısı her geçen gün azalıyor. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 520 bin yeni koronavirüs vakasının görüldüğü Avrupa Kıtası ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü haftalık raporunu yayınladı.Worldmeter verilerine göre ortalama olarak Avrupa kıtasında vaka sayıları yüzde 21 düşerken, Türkiye'deki vaka sayıları ise geçtiğimiz hafta yüzde 28 düşerek ortalamanın yüzde 33 üzerinde yer aldı. DSÖ de vaka sayılarını ve eğilimleri inceleyerek derlediği raporunda, Türkiye'yi Kovid-19 ile ilgili "azalan trend" listesine aldı.61 ülke ve bölgenin derlendiği grafikte Türkiye son 14 gün içinde vaka sayısındaki yüzde 61.6'lık düşüşle kendi nüfusuna yakın bütün ülkeleri geride bıraktı. ntv.com.tr