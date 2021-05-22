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Giriş Tarihi: 22.5.2021 11:41

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Düğünler ne zaman yapılacak? Düğünler ve nikâhlar Haziran’da yapılacak mı, serbest olacak mı?

Düğünler ve nikâhlar ne zaman yapılacak soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ülkemizde kademeli normalleşme süreci 17 Mayıs tarihinde sona erdi. Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nda pek çok soruya yanıt verilirken, düğünlerle ilgili karar alınıp alınmadığı merak ediliyor. Peki, Düğünler ne zaman başlayacak, Haziran’da serbest olacak mı? Nikâh ve Düğün salonları ne zaman açılacak? İşte detaylar;

Sosyal hayatta kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte düğün salonları açılış tarihi binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Sosyal hayatta normalleşmenin yavaş yavaş başlaması ile beraber nişan ve düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklenti de arttı. Evlenecek olan çiftler başta olmak üzere, işletme sahiplerini yakından ilgilendiren düğün salonları açılış tarihi ile ilgili detaylar şöyle;

İçişleri Bakanlığı 1 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olacak kademeli normalleşme genelgesini yayınladı. Genelgede düğün ve nikâh törenlerine ilişkin bilgiler de yer aldı.

Genelgede "Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi" ifadeleri yer aldı.

Buna göre nikâh kıymak serbest ancak düğün, nişan ve kına organizasyonları için yasaklar 1 Haziran'a kadar devam edecek.

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Düğünler ne zaman yapılacak? Düğünler ve nikâhlar Haziran’da yapılacak mı, serbest olacak mı?
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