Düğünler ne zaman yapılacak? Düğünler ve nikâhlar Haziran’da yapılacak mı, serbest olacak mı?

Sosyal hayatta kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte düğün salonları açılış tarihi binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Sosyal hayatta normalleşmenin yavaş yavaş başlaması ile beraber nişan ve düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklenti de arttı. Evlenecek olan çiftler başta olmak üzere, işletme sahiplerini yakından ilgilendiren düğün salonları açılış tarihi ile ilgili detaylar şöyle;