Eski milletvekili Göğüsger için TBMM'de tören

Anavatan Partisi'nden 18'inci dönem Kırşehir milletvekili olan Şevki Göğüsger, Ankara'da 80 yaşında hayatını kaybetti. Göğüsger için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis İdari Amiri Alpay Özalan, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, milletvekilleri ve Şevki Göğüsger'in ailesi katıldı. Törende Göğüsger için saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Göğüsger'in cenazesi, törenin ardından cenaze namazı kılınması için Ahmet Efendi Camisi'ne götürüldü.







ŞEVKİ GÖĞÜSGER KİMDİR?

Kırşehir'de 1940 yılında dünyaya gelen Şevki Göğüsger, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Meslek hayatı boyunca idare ve personel hukuku, idari teşkilatlanma alanlarında çalışan Göğüsger, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü memuru, Başbakanlık Devlet Personel Dairesi memuru, raportörü ve uzman yardımcısı, Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanı, Mülhak Vakıflar Dairesi Başkanı, Bakanlıklararası Azınlıklar Tali Komisyonu ve Milli Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu üyesi, Başbakanlık Devlet Personel Başkanı olarak görev yaptı. Göğüsger 1987 yılında Anavatan Partisi'nden 18'inci dönem Kırşehir milletvekili seçildi. Göğüsger, 1997-2000 yılları arasında ise RTÜK Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.